平戸の魅力を全国に発信する「平戸観光応援アンバサダー」に、小学6年生で演歌歌手の西山琳久(りく)さんらが就任しました。 平戸の観光振興や、イメージアップを担います。 （委嘱状） 「西山琳久さま、平戸観光応援アンバサダーを委嘱します」 今月1日。 初代「平戸観光応援アンバサダー」に就任したのは、平戸市の小学6年生で演歌歌手の西山琳久さんと、元アナウンサーでサ