ゲーム実況の動画配信で子どもたちに大人気の男女混交グループ「カラフルピーチ」が「こどもの日」の5日、初のファンミーティング「みんなとドタバタ運動会」の最終公演を都内で開催した。テーマは「運動会」。赤組と白組に分かれて「玉入れ」や「応援合戦」などの競技で対戦した。会場には、赤色と白色のはちまきをしたちびっ子が集結。メンバーが姿を見せると大歓声が会場に響き渡っていた。冒頭は赤組団長のえとと、白組