5月5日までに、元AKB48でタレントの板野友美が自身のInstagramのストーリーズを更新。夫で東京ヤクルトスワローズ所属のプロ野球選手・高橋奎二や4歳の娘とともにゴールデンウイークを満喫する写真を連投した。その中でも注目を集めたのが、愛犬の写真だった。「板野さんの愛犬であるクータくんとチークちゃんの2匹が写っていました。《みんなでゴールデンウィーク》《公園で大はしゃぎ》とコメントも綴られており、和気あいあい