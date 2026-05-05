アイドルグループ「ＮＥＷＳ」の増田貴久（３９）が４日に自身のインスタグラムを更新。ライブに元メンバーの山下智久が訪れたことを報告した。増田は４月２８、２９日にソロライブ「増田貴久２ｎｄＬＩＶＥ喜怒哀楽」の東京公演を開催した。インスタグラムに山下らと撮影したオフショットを投稿すると、ストーリーズ機能で解説。「山下君が来てくれたの！メールくれてめっちゃ褒めてくれた」と明かした。山下は２