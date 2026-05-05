ボートレース尼崎の「第５８回報知金杯争奪六甲賞競走」は５日、予選２日目が行われた。今村天次朗（１９＝兵庫）は、今節の初日１Ｒでデビューを果たしたばかり。２戦目となった２日目３Ｒでは６コースからコンマ０２のスタートで「落として０２でした。Ｆでもおかしくなかった。スタートは気を付けます」とレース後は反省しきりだったが、１Ｍ最内を差して浮上し４着でゴール。デビュー戦の６着から成績を上げてきた。父