◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人・田中瑛斗投手（２６）が７回から４番手で登板し、１回３者凡退で８ホールド目。ここまでチーム最多１４登板で６試合連続無失点、防御率を０・７５へと良化させた。今季初先発で好投した同学年・赤星優志の白星も守った右腕。試合後は「ユージがナイスピッチです。ユージが最強！」と笑顔で球場を後にした。