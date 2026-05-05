【ファミリーマート】に【森永製菓】のお菓子をもとにした「新作スイーツ」が大集合！ お馴染みの味ながら、ちょっと変わった形で楽しめるスイーツが数量限定で登場中です。今回は数あるラインナップの中でも、デザート系のパイ & クレープをピックアップ。自分へのご褒美にぜひ味わってみませんか？ コクのある甘さが楽しめそう 森永のお菓子「エンゼルパイ」をもとに作られた