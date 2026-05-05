親しい友人との再会は、日々の忙しさを忘れさせてくれる大切な時間ですよね。でも、お互いの環境や価値観が変わる中で、ふと寂しさを覚えてしまうこともあるようです。今回は、筆者の友人（A子）の体験談をお届けします。 「大人だけ」のご褒美ランチ 最近、大学時代の友人M美と、数年ぶりにランチをすることになりました。お互い今は子育ての真っ最中ですが、幸いその日はどちらも夫が子どもを見てくれることに。 「久し