敵地エンゼルス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4回にメジャートップに並ぶ14号2ランを放った。4打数3安打2打点で、チームの6-0の快勝に貢献。98.1マイル（約157.9キロ）のストレートを強振した本塁打の直後、カメラが捉えた芸術的な1枚に反響が広がっている。絵になる光景だった。エンゼルス先発ソリアーノの5球目を捉えた打球はセンタ