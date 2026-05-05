BE:FIRSTが、3月20日(金・祝)に京都・平安神宮で開催された＜平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live＞より、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を公開した。平安神宮が創建百三十年という大きな節目を迎えることを祝い、その長い歴史と人々の祈りに敬意を表して行われた本公演 。朱色に浮かび上がる幻想的な拝殿をバックに、一夜限りの特別なパフォーマンスが披露され、そのラストを飾ったのが「BE:FIRST AL