◆パ・リーグ楽天３―２日本ハム（５日・楽天モバイル最強）楽天の荘司康誠投手（２５）が７回５安打２失点で、リーグトップタイとなる４勝目を挙げた。振り絞った。荘司が最後は力でねじ伏せた。１点ビハインドの７回２死満塁。「気合を入れました」。カウント１―２から外角低めに１４９キロ直球を投げ込み、細川を左飛に仕留めた。自己最多となる１２３球の熱投。２本のソロを被弾したが「状態が悪いなりに試合をつくれた