◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル、良）ゴールデンウィーク開催名物、春の地方ダートマイル王決定戦が、１３頭（ＪＲＡ６、南関東７）で行われた。２番人気のコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也、父ロードカナロア）は大きく出遅れ、道中で追い上げを見せるも、最後の直線で差を詰めることはできず４着が精一杯。連覇したフェブラリーＳに続くＧ１級勝利を飾ることはできなかっ