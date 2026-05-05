お笑いコンビ・東京ホテイソンのショーゴ(32)が5日、自身のX(旧ツイッター)を更新。4日に都内で開催されたボディビルの大会「東京ノービスボディビル選手権大会」に出場したことを報告した。 【写真】ムッキムキ！大会でポージングを決める東京ホテイソン・ショーゴ ショーゴは「東京ノービス惨敗でした、、他の選手のレベルが高すぎました、、尊敬しかありません、、」と大会へ