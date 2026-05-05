俳優の吉田栄作が3日、自身のインスタグラムを更新。自然のなかでたたずむ姿を公開した。 【写真】Tシャツ姿でもくっきり緑あふれる景色に映える鍛えられた筋肉美 吉田は「五月晴れの日舞台の稽古が休みだったので ちょいと太陽と新緑の香りを浴びに」と記し、緑あふれる風景をながめるショットをアップ。キャップにメガネ、半袖Tシャツのバックショットのスタイルは服の上からでも鍛えられた筋肉が浮かび上がっている。