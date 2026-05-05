ソフトバンク杉山一樹投手（28）が6日の西武戦から敵地に合流し、出場選手登録されて出番を待つ。5日の西武戦後に倉野投手コーチ兼ヘッドコーディネーターは「また信頼を勝ち取っていってほしい」と期待した。杉山は5日午前に筑後ファーム施設での練習後に、同じく1軍再昇格となる新人右腕の鈴木豪太とともに都内へ移動した。4日に杉山はオリックスとのファーム・リーグに先発し直球の最速は153キロを計測。1回無安打無失点1奪