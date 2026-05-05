雪深い岩山で救助隊員に抱えられ、つり上げられる登山者。岐阜県の北アルプスで遭難した男性の救助映像です。現場は標高3000メートルを超える奥穂高岳。警察によりますと、3日午後4時過ぎ、中国籍とみられる22歳の男性から山荘を通じて「天候不良で行動できない」と通報がありました。さらに翌日にも、一緒に登山をしていた30歳の男性から「ロープで降下中に動かなくなった」と通報。天候不良が続き救助できずにいましたが、警察は