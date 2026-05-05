少しでも足元を涼しくするため履きたくなるサンダル。サンダルを購入する際のポイントや注意点をまとめました。【写真を見る】雨の日のサンダルはOK？NG？歩行時の衝撃を約50％軽減「リカバリーサンダル」も登場山形純菜キャスター：いま色々な種類のサンダルが出てきています。都市型スポーツ専門店オッシュマンズが4月に発売したのが、リカバリー（疲労回復）サンダルです。歩行時の衝撃を、一般的なサンダルに比べ約50％軽減す