犬を楽しませる「散歩方法」5選 1.コースを日替わりにする 犬にとっての散歩は、人間が新聞を読んだりSNSをチェックしたりするのと同じくらい、大切な情報収集の時間です。毎日同じ道ばかり歩いていると、新しい発見が少なくなり、犬も退屈を感じてしまいます。 今日は右へ、明日は左へというように、曲がる角を変えるだけでも効果的です。通ったことのない道には、他の犬の形跡や季節の草花の匂いなど、五感を