飼い主さんが5時間ぶりに帰宅したら、ワンコが数年ぶりに再会できたかのように熱烈歓迎してくれて…？愛にあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で44万8000回再生を突破しています。 【動画：5時間外出→家に帰ったら、犬が外で待っていて…まるで数年ぶりの再会のような『熱烈大歓迎』】 5時間ぶりに帰宅したら… TikTokアカウント「kcrbsa_ml」に投稿されたのは、外出していた飼い主さんが帰宅して、ポメラニア