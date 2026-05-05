犬の散歩で「絶対避けるべきルート」5選 1.ガラス片やゴミが多い「夜の公園や繁華街」 繁華街や夜間の公園は、一見すると明るくて歩きやすそうに見えますが、実は犬にとって非常に危険なものがたくさん落ちています。割れたビンの破片や鋭利なプラスチックのゴミは、犬の柔らかい肉球を簡単に切り裂いてしまいます。 また、タバコの吸い殻や食べ残しの串などは、犬が興味を持って飲み込んでしまう「誤食」の代表