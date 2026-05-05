特集です。高校部活動のニュースをお伝えします。 【写真を見る】【特集】部活動が消える時代、山形城北高校に長距離専門の男子陸上部が誕生26歳新人監督と2人の部員の初練習に密着目標は「全国高校駅伝出場」 山形城北高校に今年、男子陸上部の長距離部門が誕生しました。新人監督と２人の部員でスタートした初練習を取材しました。