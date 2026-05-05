アスレティック・ビルバオは5日、2026−27シーズンよりエディン・テルジッチ氏を新監督として招へいすることを発表。契約期間は2028年6月30日までの2年間となる。現在ラ・リーガで勝ち点「44」の8位アスレティック・ビルバオは、3月20日にエルネスト・バルベルデ監督の今季限りでの退任を発表。2023−24シーズンに、コパ・デル・レイ優勝に導いた名将だが、契約満了に伴いシーズン終了後にクラブから離れることが決まっていた