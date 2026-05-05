徳島ヴォルティスは5日、ゲルト・エンゲルス監督が本日より休養することを発表。明日に控える明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-A第15節アルビレックス新潟戦は、コーチを務めるアレックス氏が指揮を取ることも伝えている。クラブは今回の決定について、チーム状況に関して協議を行った結果、休養をとるに至ったと公表している。徳島は、14試合が消化したJ2・J3百年構想リーグWEST-Aで勝ち点「28」の2位につけているものの、