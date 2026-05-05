「バイト2つ辞めてきたよ。どうすんの？」。漫才コンビとしてデビューするも鳴かず飛ばずで、しまいにはチロさんからのこのひと言。追い詰められたゴンさんとチロさんの運命を変えたのが、日本の一等地・銀座で遭遇した「食べかけのホットドッグ」と高級車「ジャガー」でした。理屈じゃない、万国共通の笑いでいまや世界的な活躍を見せる、お笑いグループ・ビックスモールンのボディーアート