記者団の取材に応じる自民党青年局の平沼正二郎局長（中央）＝5日、台北市（共同）【台北共同】台湾を訪問した自民党青年局の平沼正二郎局長（衆院議員）は5日、台北で記者団の取材に応じ、台湾要人らとの会談を通じて「経済安全保障や防災の分野で日台がさらに連携することが重要だと認識した」と述べた。平沼氏が率いる自民党青年局の訪問団は2日から台湾に滞在。蕭美琴副総統や韓国瑜・立法院長（国会議長）らと会談した。