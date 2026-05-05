HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、未経験のSAKURA（飛咲来・15歳）が最終審査進出を決めた。【映像】15歳の可愛すぎる候補生（スタイル抜群の全身姿も）候補生4人の中から、最終審査に進む2人が決まる中間審査が終了。最年少のSAKURA（飛咲来・15歳）は歌もダンスも未経験で、オーディションにも初参加となる候補生だ。これまでの審査ではスター性を高く評価されて勝ち上