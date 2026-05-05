声優、俳優、歌手として活躍する宮野真守が５日、都内で行われた映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開記念舞台あいさつに出席。伝説のスタジオでのエピソードを明かした。日本語吹替版でマリオの声を務める宮野は、「イッツミー、マリオ！」とマリオボイスであいさつし、会場を和ませた。トークでは「今までに体験した大冒険」が話題になり、宮野は１枚の写真を披露。「これ、『ＷｅＡｒｅｔｈｅＷ