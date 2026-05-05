元日本テレビアナウンサーで４月にフリーに転身した岩田絵里奈アナが５日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＮｅｗｓＰｉｃｋｓ」に出演した。日本テレビを退職した理由を問われた岩田アナは「『スッキリ』時代の苦しさを味わえなくなったから」と回答。岩田は加藤浩次がＭＣを務める情報番組「スッキリ」（日本テレビ系）のサブキャスターを、同局のエースアナ水卜麻美アナの後任として務めた。岩田アナは当時を振り返