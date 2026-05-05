平塚競輪ＧＩ「第８０回日本選手権競輪」は５日に大会５日目を行い、９Ｒ準決勝では佐々木悠葵（３０＝群馬）が２着に食い込み、ＧＩでは２０２４年１０月の𥶡仁親王牌（弥彦）以来となる決勝進出を決めた。寺崎浩平―古性優作―山田久徳と鉄壁の布陣で臨んだ近畿３車に一泡吹かせた。番手の渡部幸訓がＳ取りに成功。地元勢を出して中団に収まり、最終ホーム付近から動いた近畿勢を追って２センターで外に持ち出して踏