ナイチンゲール記者が開幕初月のアワード企画で村上を選出ホワイトソックスの村上宗隆内野手について、米メディアの記者が最高の投資だと絶賛した。今季からメジャーへ挑戦する若き主砲に対して、米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者が言及。開幕初月を振り返る企画にて、現在の活躍に対して「格安契約だ」などと称賛した。文字通りアーチが止まらない。3・4月はメジャートップに並ぶ12本塁打をマークした。開