アイドルとして、Ray㋲として、たくさんの夢を叶え続けている櫻井優衣。けれどその輝きの裏には、思うようにいかない日々も。今回は、本格的にアイドルになるまでの優衣ちゃんが紡ぐ「とにかくがむしゃらだった毎日」をお届けします。ぜひ最後までチェックしてね♡これは、まだ成功途中のおハナシ本格的にアイドルになるまでの優衣ちゃんが、どんな生活を送っていたのか。Rayならではのスペシャルストーリーで、ほんの