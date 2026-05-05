人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。新恋人との投稿を巡る声に反応した。ヒカルは４日、自身のインスタグラムを更新。「ラスベガス神楽に『インスタ投稿したほうがいい』と指摘されて文章も画像も音楽も全て言う通りに投稿していくことになりました。若者の感性を信じます」と明かし、２ショットをアップしていた。Ｘには「お子さんは…？もちろん預けて気分転換するのは良いと思うけど