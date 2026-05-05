昨年の朝日杯ＦＳを制したカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は坂路で１５秒―１５秒程度の調整。実質的な最終追い切りは２日に済ませており、吉岡調教師は「馬はしっかりできています。大幅に良くなったというわけではありませんが、皐月賞のときもすごく良かったので、それを維持できているかな」と順調ぶりを口にした。皐月賞（１３着）は絶好位で流れに乗れたが、４角から脚いろが鈍り