◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル、良）ゴールデンウィーク開催名物、春の地方ダートマイル王決定戦が１３頭（ＪＲＡ６、南関東７）で争われた。川田将雅騎手の騎乗で３番人気のウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）が力強く伸びてゴール前でミッキーファイトをかわし、ダートＧ１級３勝目（重賞６勝目）をマークした。勝ちタイムは１分３８秒６