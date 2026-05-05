船橋競馬場でJpn1「第38回かしわ記念」が行われ、川田将雅騎乗のウィルソンテソーロ（牡7＝JRA・高木）が直線で先に先頭に立ったミッキーファイトを残り30メートル付近でかわして優勝した。3着はロードフォンスだった。ウィルソンテソーロは24年JBCクラシック（佐賀）、25年南部杯に続いてJpn1は3勝目。重賞は6勝目となった。▽川田将雅騎手馬はとてもいい雰囲気で道中、進むことができた。いつも精いっぱい頑張ってくれる馬