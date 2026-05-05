警察官に囲まれ、連行される男。ブラジル人のロドリゲス・ロジェリオ・サイトウ容疑者（37）です。4日、愛知・豊橋市で起きた立てこもり事件。始まりは、パトロール中の警察官が盗難車に乗っていたサイトウ容疑者に声をかけたことでした。すると、サイトウ容疑者は突如逃げ出し、鍵が開いていた窓からアパートに入ると、「入ったら殺すぞ」と、はさみを手に立てこもりました。警察官が「ハサミを置いて、ナイフも置いて。あの車が