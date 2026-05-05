少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第13話いきなりの展開に盲目になっていた【編集部コメント】よかったーー！伝わっていたーー！そうそう！そうなのです！リカコさんの不安な気持ちをぶつけるべき相手は、年上の彼女ではありません。ソウスケさん自身