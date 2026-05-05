6日は広く行楽日和になるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■連休最終日は晴れる所が多い沖縄は大雨警戒6日（水）は高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。日中は広い範囲でお出かけ日和となりそうです。紫外線は全国的に「やや強い〜強い」所が多い予想です。外でのレジャーは帽子や日傘などで、紫外線対策を行うとよいでしょう。沖縄は、梅雨前線が停滞する影響で梅雨空が続きます。特に明け方にかけて