「ＤｅＮＡ５−５広島」（５日、横浜スタジアム）広島の高太一投手がシビれる場面で直球勝負を仕掛けた。一打サヨナラのピンチを無失点で切り抜け、開幕から９試合連続無失点とした。５−５の延長十一回から６番手として登板。先頭の代打・ビシエドに四球を与えて嫌なムードが漂った。柴田に犠打を決められ、１死二塁となった後、山本を力ない右飛に仕留めた。さらに、この日本塁打を放っていた林には強気の投球を披露。最後