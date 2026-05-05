ゴールデンウィークを故郷や行楽地で過ごした人たちのＵターンラッシュが本格化し、５日は各地の高速道路や交通機関が混雑した。日本道路交通情報センターによると、午後５時半時点で、関越道は川越インターチェンジ（埼玉）を先頭に約３４キロ、中央道は小仏トンネル（東京・神奈川）付近で約２５キロの渋滞が発生。東名高速道路も静岡、神奈川県内の上りで車の長い列ができた。ＪＲ各社によると、東海道新幹線「のぞみ」上