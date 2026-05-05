「ＤｅＮＡ５−５広島」（５日、横浜スタジアム）広島の矢野雅哉内野手が今季初めてスタメン出場し、走攻守で活躍した。「７番・遊撃」でスタメンに名を連ねると、１−０で迎えた二回無死一、三塁で東から左前への適時打。起用に応え、一塁ベースを回ると拳を握った。「スタメンに選んでいただいたので、チャンスだと思って、結果を気にせずに思いっきりいけたらなと思っていた。自分らしいプレーをしようと思って打席に入っ