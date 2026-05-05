お笑いコンビ、よゐこの濱口優（54）が5日、インスタグラムを更新。横浜・八景島シーパラダイスで開催されている俳優・松平健（マツケン）とのコラボレーションイベント『マツケンまみれゆうえんち』を親子で楽しむ様子を公開した。濱口は「八景島シーパラダイス」「マツケンまみれゆうえんち」と記し、口を開けたマツケンに水を飲ませてあげるシューティングゲームや、マツケンの描かれた飛行機に乗る様子など、子どもと遊園地で