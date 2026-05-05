【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優として数々の作品でメインキャストを務め、声優ユニット・TrySailのメンバーとしても活動する人気女性声優・雨宮天が、5月27日発売のEP「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-」の全収録内容と音源の一部を解禁した。本作は、自身が全楽曲の作詞・作曲を手がける“作品集シリーズ”の第2弾。「愛」を共通テーマに据え、雨宮が導き出した独自の表現理論や等身大の価値観、さ