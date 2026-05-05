【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・歌手の水瀬いのりが、13枚目のシングル「Summer Challenger」を2026年7月22日に発売すること、さらに自身初の野外ライブのタイトルが「Inori Minase OPEN AIR LIVE 2026 Summer Challenger」に決定したことを発表した。本情報は、5月3日（日）に実施された文化放送「水瀬いのり MELODY FLAG」放送500回記念の放送直前YouTube生放送内で解禁。CDおよびライブのビジュアルが沖縄で撮影