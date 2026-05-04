【その他の画像・動画等を元記事で観る】約3年ぶりに“リスアニ！ナイト”を開催することが発表された。アニソン系クラブイベント“リスアニ！ナイト”とは、様々なフロアで活躍する人気DJをはじめ、アーティスト、アナウンサーにアニメ監督まで……とアニメとアニソンをバックグラウンドにしたDJたちが登場しフロアを盛り上げるオールナイト公演。“リスアニ！ナイト Vol.11”と題した今回の公演も場所はお馴染みの新宿LOFT。第一