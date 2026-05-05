鹿児島県内でアメリカ軍機とみられる低空飛行の目撃が相次いでいます。こうした中、目撃情報が最も多い奄美市では、昨年度、「幹線道路」並みの騒音が前の年を上回る118回記録されたことが分かりました。 県によりますと、県内では昨年度、アメリカ軍機の可能性がある低空飛行の目撃情報が、県や県内の市町村に分かっているだけで102件寄せられています。 このうち、奄美市は55件で、全体の半数以上を占めています。 低空飛