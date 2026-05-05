きょう5月5日は二十四節気の1つ「立夏」です。暦の上では、夏の始まりの時期とされています。一部の野菜で価格が上がる中、「県内産の野菜」が家計を助ける一手となりそうです。 「夏のはじまりを感じるような暖かい一日となったきょう、こちらの青果店では新玉ねぎや春白菜など旬の食材が手ごろな価格で並んでいます」 鹿児島市中町の青果店「かごしま産直市場」です。県内産の「新たまねぎ」は、3月の初めは1袋およそ250円で