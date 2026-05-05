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欧州株全般に堅調、原油先物の動き落ち着く 東京時間19:30現在 英ＦＴＳＥ100 10265.00（-98.93-0.95%） 独ＤＡＸ24254.77（+263.50+1.10%） 仏ＣＡＣ40 8027.43（+51.31+0.63%） スイスＳＭＩ 13078.11（+74.78+0.57%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:30現在 ダウ平均先物JUN 26月限49203.00（+124.00+0.25%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7255.00