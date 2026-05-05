【新華社ハルビン5月5日】中国黒竜江省ハルビン市の屋内スキー場は1〜5日の労働節（メーデー）連休中、オフシーズンのウインタースポーツやテクノロジー体験イベントを楽しむ大勢の親子連れらでにぎわっている。ハルビン市はここ数年、雪と氷をテーマにした文化・観光消費の供給を継続的に整備し、「体験型経済」の新たな場を創出。オフシーズンの氷雪観光に新たな楽しみ方を提案している。（記者/劉赫垚）