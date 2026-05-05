ルートインBCリーグの群馬ダイヤモンドペガサスは5日、今季加入した最速155キロ左腕・平元銀次郎投手（26）が韓国プロ野球KBOのSSGランダースに移籍することを発表した。群馬は2月に右腕・長大聖投手が韓国のファームリーグに参加する蔚山ホエールズ、3月に榊原元稀投手が台湾プロ野球の楽天モンキーズに移籍しており、これで約3カ月で3人が海外移籍を果たしている。同球団の色川冬馬会長付特別補佐に平元投手の魅力、海外移籍が